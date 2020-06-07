Советник Кличко удивился строительству ТРЦ на проезжей части в Киеве

Киев, 7 мая. Советник мэра Киева Виталия Кличко Максим Бахманов выразил удивление в связи со строительством ТРЦ прямо на проезжей части.

На ситуацию обратил внимание житель столицы Сергей Наумович. Он выложил фотографию с места работ в социальных сетях.

«Зачем вообще нам дороги? Забирайте их под строительство торговых центров и жилищных комплексов», — написал киевлянин под снимком и поинтересовался мнением Илона Маска.

На публикацию отреагировал советник мэра Максим Бахманов

«Тупо шок, выясняем», — отметил чиновник.

Впрочем, пользователи Сети усомнились в неведении городских властей, учитывая, что строительство ведется уже более двух лет. Более того, по другую сторону дороги работы ведутся с аналогичным нарушением.

В октябре 2020 года на Украине пройдут местные выборы. Ожидается, что действующий градоначальник Виталий Кличко вновь выставит свою кандидатуру. Между тем, работа бывшего боксера неоднозначно оценивается киевлянами. Жители столицы сетуют на коррупцию, неухоженный вид столицы и проблемы ЖКХ.

Кличко запомнился косноязычием и не самыми содержательными комментариями о насущных проблемах местных жителей. Например, в одном из интервью журналист коснулся отсутствия горячей воды. Кличко посоветовал подогреть холодную воду, чтобы она стала горячей. Многие цитаты бывшего спортсмена превратились в мемы и прочно вошли в народный фольклор.

Ранее депутат Госдумы РФ Николай Валуев рассказал о своем общении с бывшим коллегой Виталием Кличко.