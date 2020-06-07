Боевики обстреляли четыре населенных пункта в Сирии за минувшие сутки

Дамаск, 7 июня. Террористы из запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра»1 за прошедшие сутки обстреляли 4 населенных пункта в сирийских провинциях Латакия и Идлиб, информирует глава российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

«Зафиксированы один обстрел населенного пункта Дахр-эль-Кебир, один обстрел населенного пункта Кафер-Мус, один обстрел населенного пункта Эд-Дана в провинции Идлиб, один обстрел населенного пункта Сандран в провинции Латакия со стороны позиций террористической организации «Джебхат ан-Нусра», — сообщил журналистам Щербицкий.

Глава ЦПВС отмечает, что согласно российско-турецким соглашениям от 6 марта на территории Идлибской зоны деэскалации действует режим прекращения огня. Он подчеркнул, что обстрелов со стороны формирований, подконтрольных Анкаре, за минувшие сутки зафиксировано не было.

Щербицкий сообщил, что через местные администрации жителям населенных пунктов Джибна (провинция Алеппо) и Абу-Нейтула (провинция Ракка) было передано более 1,1 тыс. продовольственных наборов общим весом 5,4 тонны.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие доставили продовольственную гуманитарную помощь объемом 1,2 тонны в горный поселок Арна на сирийско-ливанской границе. Об этом сообщил глава администрации населенного-пункта Салим Абу Кейс. Отмечается, что в Арне проживает 1,7 тыс. человек. Большая часть местных жителей находится за чертой бедности.

1 Организация запрещена на территории РФ.