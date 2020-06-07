Сирия, 7 июня. Боевики запрещенной в РФ террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» стягивают подкрепления в Идлиб. В Ракке боевики «Демократических сил Сирии» арестовали члена подконтрольного им городского совета, обвиняемого в получении взяток. Крупный конвой военной техники ВС США прибыл в Хасаку. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ): стягивает в Идлиб подкрепления и военную технику.

«Демократические силы Сирии» (SDF): провели совещание и арестовали по подозрению в коррупции члена гражданского совета в Ракке, задержали 50 человек, подозреваемых в пособничестве террористам ИГ1 на востоке Сирии.

Международная коалиция: направила из Ирака в Хасаку конвой и 50 единиц тяжелой военной техники и грузовиков.

Провинция Хомс

Стихийные пожары в сельскохозяйственных угодьях Хомса уничтожают гектары посевов. Как передает агентство SANA News, сотрудники пожарной службы с помощью добровольцев гражданской обороны потушили ряд пожаров, которые вспыхнули в различных районах провинции из-за засушливой погоды. Огонь затронул поля у поселения Аш-Шула и добрался до деревни Казали и Хамим-Дам. По предварительным данным, представленным командиром пожарной бригады Османом Джудой, жертв среди местного населения удалось избежать, а очаги возгорания локализировать.

Провинция Идлиб

Согласно информации Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), к предгорьям Джебель аз-Завия стянуты подкрепления исламистских бандгрупп. Как сообщает источник, сегодня днем в провинцию прибыли подкрепления запрещенной в РФ террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзных ей группировок, которые были развернуты в горном районе и приступили к подготовке военной операции. Ранее поступили сведения что в зону конфликта также были переброшены спецподразделения армии Турции.

Провинция Ракка

Как сообщает курдский новостной портал Hawar News, главарь «Демократических сил Сирии» Мазлум Адби самолично прибыл в район проведения широкомасштабной операции по выявлению и ликвидации террористов «спящих ячеек» «Исламского государства»1, которая проводится на востоке Сирии. Главарь провел встречу с высокопоставленным командованием группировки, которое отчиталось о ходе операции. Напомним, кампания по ликвидации террористов на востоке Сирии была развернута 4 дня назад, согласно данным, предоставленным пресс-центром SDF, всего за время рейдов было обезврежено свыше 50 человек, подозреваемых в пособничестве ИГ. Местные источники, однако, сообщают, что курдские боевики задерживают мирных жителей и без предъявлений доказательств их вины заключают под стражу.

Внутри самой группировки проходят политические чистки. Согласно информации источника в сети Twitter @SOHEB2019, сегодня днем сотрудники так называемой полиции SDF «Асайиш» арестовали ряд функционеров подконтрольного группировке гражданского совета города Ракка, в том числе Ширко Кахо, который являлся главой комитета энергетики. Его подозревают в получении взяток в особо крупном размере.

Провинция Хасака

Местные источники агентства SANA News, сообщают, что через незаконный погранпереход «Аль-Валид» из Ирака в Хасаку прибыл конвой военной техники международной коалиции, включающий в себя не менее 50 единиц техники. В составе колонны была замечена военная техника и грузовики с логистическим оборудованием и цистернами топлива. Груз сопровождали несколько военных бронеавтомобилей ВС США. Колонна направилась в сторону нефтеносных районов на северо-востоке провинции. Отметим что несколькими днями ранее подкрепление и военная техника были направлены к базе ВС США у поселения Тель-Байдар, где также интенсифицировались разведывательные вылеты американской авиации.

1 Организация запрещена на территории РФ.