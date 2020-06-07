حصاد أخبار ليبيا ، 7 يونيو: رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي سيصل إلى موسكو ، وأوضح الجيش الوطني الليبي لماذا لا يريد مقاتلو حكومة الوفاق الوطني الامتث

ليبيا ، 7 يونيو: رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز سراج يعتزم زيارة روسيا ، تحدث المسماري عن أسباب رفض مقاتلي حكومة الوفاق الوطني الالتزام بالهدنة ، دعمت الدول العربية وفرنسا وروسيا والإمارات العربية المتحدة "إعلان القاهرة".

يشكل الجيش الوطني الليبي لجنة لمساعدة العائلات المتضررة من أعمال مقاتلي حكومة الوفاق الوطني

بدأ جيش خليفة حفتر في تشكيل لجنة خاصة لمساعدة الليبيين الذين أجبروا على الفرار من منازلهم بسبب العصابات والإرهابيين.

تقوم وسائل الإعلام الغربية بتزييف الحقائق حول روسيا في ليبيا ، بينما يقوم المعتدون بتدمير البلاد

نشرت وكالة رويترز تزيفا جديدًا حول فاجنر في ليبيا ، في محاولة لصرف انتباه الرأي العام عن التدخل التركي المتزايد.

سيصل رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي إلى موسكو

سيصل قريباً رئيس ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج إلى موسكو.

أيدت جامعة الدول العربية الدعوة إلى هدنة في ليبيا

أيدت جامعة الدول العربية نتائج المفاوضات المصرية التي دعا المشاركون فيها إلى هدنة عاجلة في ليبيا.

تحدث المسماري عن أسباب رفض مقاتلي حكومة الوفاق الوطني "إعلان القاهرة"

قال المتحدث الرسمي بالجيش الوطني الليبي أحمد المسماري إن رفض وقف إطلاق النار في ليبيا يمليه موقف العصابات الموجودة في طرابلس.

أيدت الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية إعلان القاهرة بشأن ليبيا

قد أيد عدد من الدول إعلان القاهرة الرامي إلى حل الصراع في ليبيا. وحظيت المبادرة المصرية بتأييد الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية.

وزارة الخارجية الروسية تتوقع وقف إطلاق النار في ليبيا في 8 يونيو

تأمل روسيا أن يتوقف أطراف الصراع في ليبيا عن المواجهة المسلحة اعتبارا من 8 يونيه بفضل مبادرة القاهرة.