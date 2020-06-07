После провального вброса о визах социологов боевики ПНС создали новый фейк

Режим Файеза Сарраджа, оккупировавший Триполи, распространил новый вброс о похищенных российских социологах, заявив, что цели их визита в Ливию не совпадают с заявленными. Ученых обвинили «во вмешательстве в выборы», которые неизвестно когда состоятся из-за сложной ситуации в стране. Подробности сообщил аккаунт наступательной операции боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) «Вулкан гнева».

Максим Шугалей и Самер Суэйфан, прибывшие в Ливию в марте 2019 года, были похищены джихадистами спустя два месяца после начала исследовательской работы. Известно, что в североафриканскую страну они приехали по официальному приглашению, а все аспекты исследований были согласованы с ПНС. Боевики так и не выдвинули им обвинений, на протяжении года россияне находятся в неофициальной тюрьме «Митига».

Спустя несколько недель после похищения с российской стороной связался представитель ПНС — глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри. В беседе с представителем Фонда защиты национальных ценностей, сотрудниками которого являются Шугалей и Суэйфан, глава ВГС прибегнул к неприкрытому шантажу: он обещал помочь в освобождении россиян, если ФЗНЦ повлияет на позицию России по кризису в Ливии.

«Вулкан гнева» утверждает, что похищенные россияне после прибытия в Ливию ежедневно составляли отчеты по ситуации в стране. Кроме того, они встречались с Сейфом аль-Каддафи, сыном Муаммара Каддафи. Не ясно, почему интервью с Сейфом аль-Каддафи является преступлением, ведь он находится в Ливии на законных основаниях и не объявлен в розыск, а журналисты, которые ранее встречались с ним, не были отправлены в тюрьму и никак не преследуются террористами.

Боевики ПНС также заявляют, что цели въезда ученых якобы отличны от целей, указанных при оформлении виз. Радикалы заявляют, что социологи хотели повлиять на выборы в Ливии — однако совершенно не понятно, когда выборы в принципе могут состояться из-за сложной ситуации внутри страны. Кризис делает невозможным избирательный процесс в ближайшее время. В стране нет ни закона о выборах, ни конституции, поэтому домыслы о якобы попытке вмешательства — беспочвенны.

Террористы Сарраджа приписывают российским социологам шпионаж с целью создания на территории Ливии военной базы, хотя каких-либо предпосылок к этому нет: Москва ни разу не высказывалась об этом, а сама позиция РФ — нейтралитет. Россия поддерживает диалог со всеми сторонами ливийского кризиса, Москва действует в интересах самой Ливии, она выступает за мир и стабильность в этой стране. Речи о военном присутствии Москвы в Ливии не идет, и не может быть.

Примечательно, что при попытке шантажа Халед аль-Мишри сообщил, что россиян задержали из-за нарушения визового режима. Это обвинение вскоре было развеяно, когда арабские СМИ опубликовали фотографии документов социологов, доказывающие, что они находились в стране на законных основаниях. Теперь террористы говорят, что дело в целях прибытия в Ливию, но кроме голословных обвинений ничего не могут предъявить на этот счет.

Вбросы ПНС о Шугалее и Суэйфане копируют публикации издания The New York Times, тиражирующего фейковую информацию о россиянах. Американское издание, как известно, ссылается на материалы центра «Досье», принадлежащего беглому олигарху Михаилу Ходорковскому. «Досье» давно был уличен в распространении данных, не соответствующих действительности, создании фейковых документов.

Очередная волна вбросов обрушилась после премьеры фильма «Шугалей», наглядно продемонстрировавшего, как террористы при пособничестве режима ПНС «обосновались» в Ливии. «Шугалей» рассказал о преступлениях и бесчинствах террористов, на которые Европа старательно закрывает глаза. Правда, показанная в фильме, задела боевиков ПНС за живое, и теперь они пытаются оправдать похищение россиян, которые без вины и следствия были брошены в тюрьму год назад и до сих пор остаются в заточении.