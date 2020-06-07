Русскоязычный врач из Нью-Йорка рассказал о «загадочном исчезновении» COVID-19

Нью-Йорк, 7 июня. Русскоязычный врач-реаниматолог Евгений Пинелис из Нью-Йорка сообщил, что в медучреждении, в котором он работает, почти не осталось пациентов с коронавирусом.

«Непостижимым образом COVID-19 исчез. Остается сколько-то застрявших в аду хронической интенсивной терапии поломанных им пациентов, которые, скрипя заторможенной Тоцилизумабом иммунной системой, бьются со вторичными инфекциями, но в остальном фонтаном счастья бьет нормальная больничная жизнь», — рассказывает реаниматолог.

По его словам, остальные медики с радостью возвращаются к исполнению своих профильных обязанностей, а вместо инфицированных коронавирусом в больницу теперь поступают пациенты с панкреатитом, тромбоэмболией, перфорацией кишечника и опухолями.

«Давно уже не заболевал никто из персонала. Полтора месяца назад это помещение (коронавирусное отделение. — Прим. ФАН) было забито до отказа, а между каталками с пациентами приходилась планировать маршрут», — говорит Пинелис.

Специалист отмечает, что видел информацию об отсутствии смертей от COVID-19 в Нью-Йорке за сутки. Однако, как подчеркивает Пинелис, он не стал проверять, фейк это или нет.

Ранее российский доктор и телеведущая Елена Малышева заявила, что у не менее 50% всех носителей коронавируса нет симптомов заболевания, передают «Известия». Так она ответила в комментариях в Instagram на вопрос подписчицы о бессимптомных носителях возбудителя COVID-19 в других государствах.