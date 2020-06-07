В ЛНР сообщили о готовящейся провокации ВСУ в Станице Луганской

Луганск, 7 июня. Украинские силовики готовят провокацию на закрытом из-за пандемии коронавируса пункте пропуска «Станица Луганская» на линии разграничения в Донбассе. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

«По данным нашей разведки, штабом ООС (Операции объединенных сил. — Прим. ФАН) подготовлены и отправлены указания в адрес командующих оперативно-тактических группировок «Восток» и «Север» о недопущении открытия КПВВ с последующим обвинением в срыве руководства Народных республик», — говорит Яков Осадчий.

Согласно его данным, Киев намеревается организовать и широко осветить в СМИ провокацию, чтобы сорвать возобновление перехода людей через пункт пропуска.

«В одностороннем порядке с украинской стороны будет открыт пункт пропуска «Станица Луганская» с привлечением местных жителей численностью до 70 человек, которые заблокируют пункт пропуска в сторону ЛНР с требованиями открыть КПВВ», — объясняет представитель народной милиции ЛНР.

Как подчеркивает Осадчий, цель провокации — обвинение ЛНР и ДНР в создании предпосылок к гуманитарной катастрофе накануне встречи контактной группы, которая запланирована на 9-10 июня.

Напомним, что пропуск людей через линию соприкосновения в Донбассе был приостановлен в марте. В мае украинская сторона продлила ограничения до 22 июня.

Ранее Яков Осадчий сообщал, что таксист из Попасной (Луганская область) отобрал у угрожавших ему бойцов ВСУ автомат и выгнал их из автомобиля. Двое военнослужащих 30-й бригады украинской армии в состоянии алкогольного опьянения отказались оплачивать проезд и начали угрожать водителю. Таксист, оценив их состояние, забрал у них оружие и написал заявление в военную комендатуру.