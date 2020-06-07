Объявление Нино Нинидзе о поиске жилья вызвало слухи о ее расставании с Виторганом

Москва, 7 июня. Актриса Нино Нинидзе спровоцировала волну слухов о расставании с Максимом Виторганом, разместив объявление о поиске жилья. Нинидзе опубликовала пост на своей странице в Facebook, в котором попросила знакомых помочь в решении этого вопроса.

«Друзья! Я и мой 4-летний сын, ищем квартиру, для счастливого проживания. Запрос таков: двухкомнатная (изолированные комнаты от кухни), чистая, светлая, с наличием кухни и бытовой техники на ней, желательно с ванной. Район: Басманный, Хамовники, Пресня», — пишет актриса.

Фанаты Нинидзе посчитали странным, что актриса не спешит съезжаться со своим возлюбленным Максимом Виторганом, у которого есть недвижимость в столице. Как отмечает «Экспресс-газета», бывший муж Ксении Собчак владеет двумя квартирами в Москве.

Ранее сообщалось, что Максим Виторган с восхищением отреагировал на домашний концерт на грузинском языке в исполнении своей возлюбленной. Видео актер опубликовал у себя в Instagram.

Напомним, что Максим Виторган в апреле перестал скрывать свои отношения с Нино Нинидзе, теперь звездная пара без стеснения появляется вместе на публике. Бывший муж Ксении Собчак разместил в Instagram совместное постельное фото с Нинидзе. Таким образом пара решила оригинально поздравить актрису Аглаю Тарасову с днем рождения.