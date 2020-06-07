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ФАН-ТВ

Целая деревня в Ленинградской области задыхается от цементной пыли. ФАН-ТВ

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Шестилетний Алан — один из самых маленьких жителей деревни Химози Гатчинского района Ленобласти. Название населенного пункта недавно стало говорящим: воздух, которым дышит малыш наполнен примесями ацетона и цементной пыли. А все потому, что девять месяцев назад почти вплотную к дому Алана возвели цементный завод, разрешение на строительство, которого гатчинская администрация не давала.

Целая деревня в Ленинградской области задыхается от цементной пыли. ФАН-ТВ

От незаконного, по мнению жителей, строения страдает вся деревня. Известно, что длительное вдыхание цементной пыли вызывает генетические отклонения и онкологию. Многие обитатели уже стали жаловаться на ухудшение здоровья.

Целая деревня в Ленинградской области задыхается от цементной пыли. ФАН-ТВ

«Со здоровьем пошли проблемы. Лично у меня начала болеть голова. Ребенок вообще ни разу за пять лет не болел, начал жестко болеть. Ползимы проболел точно. Причем именно бронхиты и стенозы были. Это когда сужаются дыхательные пути», — рассказывает жительница Химози Марина.

Нормы СанПиНа устанавливают для предприятия третьего класса опасности санитарно-защитную зону в 300 метров. Однако трубы цементного завода высятся практически за забором. Канавы работники предприятия закопали, а цемент, как рассказывают жители, сливают прямо в землю. Из-за этого в окрестных водоемах подохла рыба, а участки регулярно подтопляет. Повлияла цементная пыль и на дачные посадки.

Целая деревня в Ленинградской области задыхается от цементной пыли. ФАН-ТВ

«Пыль от производства садится на деревья, развиваются лишайники и деревья гибнут. Сами видите их состояние, хотя сад молодой. Пришлось пол-огорода запустить. Кусты растут, плодоносят, но брать ягоду я не могу», — сетует деревенский житель Юрий.

Попытки самостоятельно разобраться с обидчиками ни к чему не привели. В адрес жалобщиков посыпались угрозы.

Целая деревня в Ленинградской области задыхается от цементной пыли. ФАН-ТВ

«Приехал владелец другого куска земли, который септики. Сказал, что септики тут работали, работают и работать будут. Я говорю: «Знаете, я вас не боюсь». Он говорит: «А зря. Стоило бы бояться», — вспоминает Марина.

Увы, пока многочисленные обращения в полицию и в Роспотребнадзор ни к чему не привели. Жители продолжают дышать химическими отходами.

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