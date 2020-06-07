Целая деревня в Ленинградской области задыхается от цементной пыли. ФАН-ТВ

Шестилетний Алан — один из самых маленьких жителей деревни Химози Гатчинского района Ленобласти. Название населенного пункта недавно стало говорящим: воздух, которым дышит малыш наполнен примесями ацетона и цементной пыли. А все потому, что девять месяцев назад почти вплотную к дому Алана возвели цементный завод, разрешение на строительство, которого гатчинская администрация не давала.

От незаконного, по мнению жителей, строения страдает вся деревня. Известно, что длительное вдыхание цементной пыли вызывает генетические отклонения и онкологию. Многие обитатели уже стали жаловаться на ухудшение здоровья.

«Со здоровьем пошли проблемы. Лично у меня начала болеть голова. Ребенок вообще ни разу за пять лет не болел, начал жестко болеть. Ползимы проболел точно. Причем именно бронхиты и стенозы были. Это когда сужаются дыхательные пути», — рассказывает жительница Химози Марина.

Нормы СанПиНа устанавливают для предприятия третьего класса опасности санитарно-защитную зону в 300 метров. Однако трубы цементного завода высятся практически за забором. Канавы работники предприятия закопали, а цемент, как рассказывают жители, сливают прямо в землю. Из-за этого в окрестных водоемах подохла рыба, а участки регулярно подтопляет. Повлияла цементная пыль и на дачные посадки.

«Пыль от производства садится на деревья, развиваются лишайники и деревья гибнут. Сами видите их состояние, хотя сад молодой. Пришлось пол-огорода запустить. Кусты растут, плодоносят, но брать ягоду я не могу», — сетует деревенский житель Юрий.

Попытки самостоятельно разобраться с обидчиками ни к чему не привели. В адрес жалобщиков посыпались угрозы.

«Приехал владелец другого куска земли, который септики. Сказал, что септики тут работали, работают и работать будут. Я говорю: «Знаете, я вас не боюсь». Он говорит: «А зря. Стоило бы бояться», — вспоминает Марина.

Увы, пока многочисленные обращения в полицию и в Роспотребнадзор ни к чему не привели. Жители продолжают дышать химическими отходами.