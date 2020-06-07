Шейхи и старейшины Ливии призывают выступить против вмешательства Турции

Бенгази, 7 июня. Верховный совет шейхов и старейшин Ливии призвал жителей страны коллективно выступить против вмешательства Турции в дела североафриканского государства. Подробности сообщил канал AlHadathTV.

Шейхи и старейшины осудили турецкую агрессию, дестабилизирующую ситуацию в стране и усугубляющую кризис. Они призвали ливийцев противостоять иностранным оккупантам, обеспечив безопасность собственных городов и земель. Старейшины предложили провести демонстрации, главная из которых состоится сегодня вечером, 7 июня, на площади Аль-Киш в Бенгази.

Также совет обратился к ливийцам с призывом поддержать Ливийскую национальную армию, проводящую антитеррористическую операцию под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара. По словам шейхов и старейшин, нужно помочь жителям Тархуны, которые оказались в опасной ситуации из-за боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС), оккупировавших город. О преступлениях боевиков Тархуне ранее рассказывали ее жители.

Тархуна длительное время находилась под протекцией ЛНА и стала одной из главных целей атак террористов, боевики систематически обстреливали город. Командование ЛНА приняло решение вывести войска из него, чтобы сместить зону боевых действий от населенного пункта и спасти город от разрушения. Об этом ранее говорил генерал-майор Ахмад Мисмари, официальный спикер ЛНА.