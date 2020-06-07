Jaguar в жутком ДТП отбросил девушку в металлический забор с чудовищной силой

Санкт-Петербург, 7 июня. В воскресенье, 7 июня, около 18.30 на углу проспекта Обуховской обороны и улицы Матюшенко столкнулись два автомобиля, Renault и Jaguar. Очевидцем стал корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), который прислал в редакцию фото и видео с места происшествия.

Машины двигались по проспекту Обуховской обороны по направлению к мосту Александра Невского. Автомобиль Renault ехал в крайнем левом ряду, а Jaguar — в попутном направлении по трамвайным рельсам.

На перекрестке с улицей Матюшенко водитель Renault решил повернуть налево к заправке «Газпромнефть», не пропустив Jaguar. Водитель Jaguar пытался уйти от столкновения и резко выкрутил руль влево, не справился с управлением и сбил девушку на пешеходном переходе через улицу Матюшенко, после чего врезался в здание.

Удар в пешехода был такой страшной силы, что девушка отлетела на 10 метров и спиной ударилась о металлическое ограждение. От удара ограждение погнулось, а внизу даже разорвало сварной шов.

Тем не менее она осталась в сознании, жаловалась на боли в руке и спине. Свидетели ДТП вызвали скорую помощь и ДПС. Водители автомобилей не пострадали, а Renault остался неповрежденным. По версии очевидцев, виновником ДТП является водитель Renault, но окончательный вердикт, конечно же, вынесут сотрудники ДПС.