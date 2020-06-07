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Востоковед Долгов рассказал, как Асад возвращает туристический потенциал Сирии

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Востоковед Долгов рассказал, как Асад возвращает туристический потенциал Сирии

Культурное наследие разных эпох, оригинальная кухня и дружелюбное местное население — чем интересна сирийская провинция Даръа для туриста? Как правительство Башара Асада развивает туристическую отрасль Сирии? Об этом Федеральному агентству новостей рассказал востоковед Борис Долгов.

Туризм возвращается в Даръа

Сирийское информационное агентство SANA сообщает, что накануне в провинции Даръа возобновили работу все туристические объекты.

Как отмечается, работать кафе, рестораны, кальянные и культурные достопримечательности будут с учетом ограничений, разработанных правительством под руководством Башара Асада. Это позволит сохранить низкий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране. Сейчас, напомним, этот показатель находится на уровне 125 человек, из них выздоровело 58.

По словам директора департамента туризма провинции Даръа Ясера Ас-Саади, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции и убедиться в соблюдении мер предосторожности, власти будут периодически проводить инспекции.

Востоковед Долгов рассказал, как Асад возвращает туристический потенциал Сирии

Ранее директор по качеству и мониторингу Министерства туризма Сирии Зияд Аль-Бальхи заявил о том, что все туристические предприятия в стране могут возобновить свою работу, но при соблюдении мер предосторожности. Так, например, установленный процент заполнения помещений на уровне 40% в ресторанах и 75% в гостиницах, также введено требование о дезинфекции.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал, какой туристический потенциал имеет провинция Даръа и вся Сирия.

Огромный потенциал

Востоковед Долгов рассказал, как Асад возвращает туристический потенциал Сирии

По словам собеседника ФАН, провинция Даръа и непосредственно столица региона имеют хорошее территориальное расположение. Это в свое время стало определяющим для развития области, поэтому сейчас тут можно увидеть памятники различных эпох.

«Как и в других старинных городах Сирии, тут остались памятники культуры различных эпох: греческой, римской и османской. Можно вспомнить, что в Босре сохранился римский театр. Также остались следы пребывания крестоносцев – их замки и другие объекты наследия. Множество и природных достопримечательностей, например, водопады.

Интересна провинция может быть и для изучения сирийской кухни. В этом месте наблюдается наслоение различных кулинарных культур. Туристы, в том числе и местные, могут там насладиться разными блюдами из баранины», — говорит Борис Долгов.

Востоковед Долгов рассказал, как Асад возвращает туристический потенциал Сирии

Как замечает востоковед, туризм исторически является важной отраслью для сирийской экономики. До гражданской войны Сирийская Арабская Республика была одним из популярнейших направлений на Ближнем Востоке. Способствовало этому и толерантное, а также дружелюбное местное население.

«Туристическая инфраструктура и индустрия были хорошо развиты. Поэтому, безусловно, эту отрасль нужно продолжать развивать. Налаживание сирийским правительством мирной жизни возвращает туристический потенциал в эту страну. При нормализации ситуации Сирия вновь может стать центром туризма на Ближнем Востоке», — заключил собеседник ФАН.

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