Востоковед Долгов рассказал, как Асад возвращает туристический потенциал Сирии

Культурное наследие разных эпох, оригинальная кухня и дружелюбное местное население — чем интересна сирийская провинция Даръа для туриста? Как правительство Башара Асада развивает туристическую отрасль Сирии? Об этом Федеральному агентству новостей рассказал востоковед Борис Долгов.

Туризм возвращается в Даръа

Сирийское информационное агентство SANA сообщает, что накануне в провинции Даръа возобновили работу все туристические объекты.

Как отмечается, работать кафе, рестораны, кальянные и культурные достопримечательности будут с учетом ограничений, разработанных правительством под руководством Башара Асада. Это позволит сохранить низкий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране. Сейчас, напомним, этот показатель находится на уровне 125 человек, из них выздоровело 58.

#عاجل || #سانا ..#وزارة_الصحة: حصيلة الإصابات المسجلة بـ #فيروس_كورونا في #سورية حتى اليوم 125 إصابة شفيت منها 58 إصابة وتوفيت 6 حالات — سانا عاجل (@SanaAjel) June 6, 2020

По словам директора департамента туризма провинции Даръа Ясера Ас-Саади, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции и убедиться в соблюдении мер предосторожности, власти будут периодически проводить инспекции.

Ранее директор по качеству и мониторингу Министерства туризма Сирии Зияд Аль-Бальхи заявил о том, что все туристические предприятия в стране могут возобновить свою работу, но при соблюдении мер предосторожности. Так, например, установленный процент заполнения помещений на уровне 40% в ресторанах и 75% в гостиницах, также введено требование о дезинфекции.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал, какой туристический потенциал имеет провинция Даръа и вся Сирия.

Огромный потенциал

По словам собеседника ФАН, провинция Даръа и непосредственно столица региона имеют хорошее территориальное расположение. Это в свое время стало определяющим для развития области, поэтому сейчас тут можно увидеть памятники различных эпох.

«Как и в других старинных городах Сирии, тут остались памятники культуры различных эпох: греческой, римской и османской. Можно вспомнить, что в Босре сохранился римский театр. Также остались следы пребывания крестоносцев – их замки и другие объекты наследия. Множество и природных достопримечательностей, например, водопады. Интересна провинция может быть и для изучения сирийской кухни. В этом месте наблюдается наслоение различных кулинарных культур. Туристы, в том числе и местные, могут там насладиться разными блюдами из баранины», — говорит Борис Долгов.

Как замечает востоковед, туризм исторически является важной отраслью для сирийской экономики. До гражданской войны Сирийская Арабская Республика была одним из популярнейших направлений на Ближнем Востоке. Способствовало этому и толерантное, а также дружелюбное местное население.