Лондон, 7 июня. Жители Великобритании высмеяли газету Daily Express за попытку напугать читателей усилением РФ при выводе американских войск из Германии.

Британские СМИ пишут, что наращивание военной мощи Москвой говорит о решимости «испытать» НАТО. Беспокойство Альянса вызвала новость об усилении Гвардейской танковой армии в ЗВО новыми Т-90А, БТР и другими боевыми машинами.

Daily Express переживает, что в российские военные регулярно участвуют в маневрах. И поддерживают боеготовность армии.

При этом президент США планирует передислоцировать военных из ФРГ в другие страны Европы, а часть военнослужащих вернутся домой. СМИ считают, что это решение является «подарком» для России, пишет «ПолитРоссия».

Однако читателей было не так просто запугать. Они признали, что Daily Express всего лишь спекулирует на популярных в западных странах «страшилках» о Москве.

«То есть Россия готовится к вторжению в Германию? Ха-ха!» – написал один из британских пользователей.

«США направляют больше войск к российской границе в Польше, а СМИ удивляются, почему русские делают то же самое?» – спрашивает другой читатель.

Другой комментатор сыронизировал, что если опасения СМИ правдивы, то следующим канцлером ФРГ будет Владимир Путин.

В российском МИД неоднократно заявляли, что западные СМИ пытаются сформировать негативный образ РФ, выставляя ее агрессором. Это делается в отношении стран, чья политика неугодна Вашингтону.

По словам Марии Захаровой, среди таких стран кроме России оказался и Китай. США угрожают Пекину санкциями из-за ситуации с Гонконгом. Америка и другие западные государства пытаются вмешиваться во внутренние дела других стран.