Глава МИД Украины заявил о желании Киева оживить «нормандский формат»

Киев, 7 июня. Киев хочет оживить «нормандский формат» и достичь мира в Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба на этой неделе рассказал, что переговоры глав МИД государств, входящих в «нормандский формат», состоятся в ближайшее время. Речь идет о министрах из России, Франции, Германии и Украины.

Together with partners, Ukraine seeks to revitalize the Normandy format & achieve peace, but sees no mutual constructiveness from the Russian side so far. #TheWarGrindsOn. This week at least 9 Ukrainian soldiers have been wounded at the frontline. Luckily none killed in action.