Глава МИД Украины заявил о желании Киева оживить «нормандский формат»

Киев, 7 июня. Киев хочет оживить «нормандский формат» и достичь мира в Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Вместе с партнерами Украина стремится оживить «нормандский формат» и достичь мира, но пока не видит взаимных конструктивных действий с российской стороны», — написал Кулеба на английском языке в своем Twitter.

Кулеба на этой неделе рассказал, что переговоры глав МИД государств, входящих в «нормандский формат», состоятся в ближайшее время. Речь идет о министрах из России, Франции, Германии и Украины.

Together with partners, Ukraine seeks to revitalize the Normandy format & achieve peace, but sees no mutual constructiveness from the Russian side so far. #TheWarGrindsOn. This week at least 9 Ukrainian soldiers have been wounded at the frontline. Luckily none killed in action. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 7, 2020

Напомним, что гражданская война на Украине началась в 2014 году. В Киеве в тот год прошел государственный переворот, который не приняли республики Донбасса. Донецкая и Луганская народные республики объявили о своей независимости, но новые власти Украины развернули против них военную кампанию.

Кроме того, Киев стал голословно обвинять Россию в якобы «вмешательстве» во внутренние дела страны. Москва не раз подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и желает стране преодоления кризиса.

Ситуацию в Донбассе пытаются урегулировать не только в рамках «нормандского формата», но также на площадке в Минске в рамках встреч контактной подгруппы. Но Киев систематически нарушает Минские соглашения.