В Киеве предложили переименовать проспект Бандеры в честь убитого в США Флойда

Киев, 7 июня. Депутат Рады Илья Кива предложил переименовать в Киеве проспект Бандеры в честь погибшего в США Джорджа Флойда. Об это он сообщил в своем Telegram-канале.

Кива настаивает на канонизации афроамериканца и внесении его имени в список Небесной сотни. Он также попросил премьера Украины Дениса Шмыгаля выделить 10 млн долларов семье погибшего.

Депутат назвал Флойда «великомучеником», который своим примером начал «революцию гидности» (от укр. достоинства) в США, борьбу за «свободу чернокожих людей».

Кива также обратился к митрополиту Епифанию с просьбой назначить день почитания афроамериканца в церкви.

Флойд получил серьезную травму при задержании полицейскими в Миннеаполисе. Правоохранитель толкнул мужчину на землю и прижал коленом его горло.

Афроамериканец пожаловался, что не может дышать. Вскоре он скончался в реанимации, медики не смогли спасти его жизнь.

Напомним, что в Киеве с декабря 2013 по февраль 2014 года на Майдане прошли протесты. В ходе беспорядков в столице Украины и в регионах погибли 106 человек. Их имена были включены в так называемую Небесную сотню.