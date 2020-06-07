RT объяснил, почему намерен судиться с оскорбившими ветерана Соболь и Навальным

Москва, 7 июня. Телеканал RT объяснил, почему намерен судиться с блогером Алексеем Навальным и юристом так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом) Любовью Соболь.

В начале июня телеканал подал иск о защите деловой репутации в Арбитражный суд Москвы. Причиной стали материалы Навального, в которых он оскорбил людей, принявших участие в записи ролика телеканала RT про поправки к Конституции РФ.

Как подчеркнула редакция RT, много лет телеканал игнорировал «дичайшее вранье» Навального, поскольку есть дела поважнее, чем тратить время в судах.

«Но в ролике про «порнонакрутки» Навальный и Ко оскорбили тысячи сотрудников RT, многие из которых ежечасно рискуют жизнью в горячих точках (только на этой неделе был расстрелян наш стрингер в Йемене). Плюнуть Навальному в лицо нам не позволяют приличия и закон — остается судиться», — прокомментировали представители канала.

Напомним, что одним из участников видеоролика, которых Навальный грубо назвал «продажными холуями», стал ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. Кроме того, блогер своими словами оскорбил известного кардиохирурга Лео Бокерию, за которого уже вступились его коллеги и пациенты.

Член Общественной палаты РФ Илья Ремесло осудил пост Навального и попросил Следственный комитет РФ привлечь его к административной ответственности за оскорбление Артеменко. Он также напомнил, что ранее сторонники блогера организовали атаку на сайт «Бессмертного полка», в результате чего стали фигурантами уголовного дела о реабилитации нацизма.