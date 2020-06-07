Панин назвал «враньем» сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

Москва, 7 июня. Актер Алексей Панин назвал «враньем» сообщения о том, что он своими словами вызвал скандал на похоронах народного артиста РФ, режиссера Михаила Кокшенова.

В воскресенье Панин приехал в ритуальный зал Митинского крематория в Москве и в ходе церемонии прощания назвал Кокшенова «самым бездарным режиссером». Артист затем оговорился, что ценил в скончавшемся доброту и человечность.

Панина возмутила критика в его адрес, как и заявления о том, что его после комментария в адрес усопшего попросили покинуть церемонию.

«Это паноптикум просто. Это не так, это все желтая пресса. Они пишут такую [ерунду], которую я не знаю, как прокомментировать. Это все вранье от первой до последней буквы», — отрезал он.

На слова Панина о режиссере ранее резко отреагировала народная артистка РФ Татьяна Васильева. Она подчеркнула, что скандально известный актер повел себя в свойственной ему манере. Васильева добавила, что Кокшенов был вовсе не «деревянным», как заявил Панин, а уникальным актером, способным украсить даже самый бездарный фильм, что и сделало его «народным» для россиян

Раскритиковал слова Панина и актер Юрий Чернов. В комментарии Федеральному агентству новостей он заметил, что у Кокшенова снимались известные и уважаемые артисты.