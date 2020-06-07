Боевики ПНС выдали документы украинки за доказательство присутствия ЧВК «Вагнера» в Ливии

Триполи, 7 июня. Террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии создали новый фейк про Россию в Ливии. На этот раз они сообщили, что в их распоряжении оказались документы, удостоверяющие личность мужчины из РФ, однако на продемонстрированном фото указано женское имя.

Главарь ПНС Файез Саррадж, тесно сотрудничающий с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, любыми способами пытается оправдать интервенцию Анкары. Эрдоган направляет в Ливию тысячи сирийских наемников, сейчас в стране находится более 17 тысяч радикалов из Сирии. Саррадж утверждает, что присутствие наемников на его стороне необходимо, поскольку в Ливии якобы есть другие иностранцы.

Боевики ПНС переводят стрелки на Россию, якобы на территории североафриканской страны находится ЧВК «Вагнера». Новым «свидетельством» стали обнаруженные джихадистами документы. ПНС заявляет, что они принадлежали российскому добровольцу, показывая фото неизвестного мужчины. На снимке же видно, что в руках боевиков оказалось свидетельство о рождении, выданное Украинской ССР в 1991 году при рождении женщины — Инны Николаевны Левченко. Очевидно, что пропагандисты ПНС даже не постарались перед созданием нового вброса о России в Ливии проверить, какие именно документы они нашли.

В попытках доказать свои обвинения террористы штампуют вбросы о «вмешательстве РФ». Ни одно «доказательство» боевиков ПНС не выдержало проверки фактами.