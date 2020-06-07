Цымбалюк-Романовская оправдалась за скандальный пост об умершей Норкиной

Москва, 7 июня. Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что ее скандальный пост о скончавшейся радиоведущей Юлии Норкиной был на самом деле о «человеческом достоинстве и культуре отношений».

В день смерти Норкиной Цымбалюк-Романовская рассказала в Instagram о ее «недостойном поведении». Она опубликовала видеозапись со съемок одного из шоу, наложив при этом звук из фильма «Собачье сердце». Многие пользователи Сети сочли такой поступок некрасивым и пристыдили пианистку.

Цымбалюк-Романовская в разговоре с «Пятым каналом» подчеркнула, что ее пост неверно расценили. Пианистка объяснила, что публикацией хотела призвать публичных личностей вести себя культурно.

«Нужно просто держать себя в руках и работать над собой — вот о чем этот пост», — оправдалась звезда.

Экс-супруга Джигарханяна уточнила, что до тех самых съемок с Норкиной не была знакома, а потому удивилась ее поведению.

«Я считаю, что толкаться некрасиво, обзываться нельзя, вот», — заключила она.

Отметим, что Цымбалюк-Романовская отреагировала на поток критики и негативных комментариев в свой адрес еще и в Instagram. Она подчеркнула, что людям просто «не понравилась правда». Тех, выразил недовольство из-за ее реакции на смерть Норкиной, пианистка назвала «бракованными».

Похороны Норкиной прошли накануне в подмосковном Пушкине. В последний путь радиоведущую проводили ее муж Андрей Норкин, дети, друзья и коллеги, передает «Царьград».