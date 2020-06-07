Лещенко рассказал, как в Болгарии к Пугачевой «клеился» сотрудник спецслужб

Москва, 7 июня. Известный российский певец Лев Лещенко рассказал, что в советское время на фестивале в Болгарии в номер Аллы Пугачевой вломился сотрудник спецслужб.

По словам Лещенко, в 1975 году они вместе с Примадонной ездили на фестиваль «Золотой Орфей». Формально рядом с ними не было сотрудника КГБ, но певец подозревал, что человек из министерства и сопровождающий могли быть «двойными агентами».

«Наверняка «стучал», иначе быть не могло, мы об этом, естественно, догадывались», — пояснил артист.

Для граждан СССР и даже артистов такая «форма бытия», как выразился Лещенко, была вполне нормальной. Она никого не смущала. Сама Пугачева занималась творчеством и на остальное не обращала внимание.

Как-то вечером в номер к Лещенко вошли выпившие сотрудник министерства и сопровождающий. Один из них всерьез «клеился» к Пугачевой. Разгоряченные алкоголем мужчины полезли через его балкон в номер звезды.

Пугачевой не понравилось, что нетрезвые гости к ней ломятся. По словам Лещенко, она по-дружески, но очень четко «расставила все акценты». Большее ее никто не беспокоил.

После выступления артистки в Болгарии о ней заговорили. Так началась эпоха Пугачевой на отечественной эстраде.

Ранее сообщалось, что 71-летняя Пугачева в черном латексном плаще покорила фанатов. Она снялась в коротком видео со своими детьми.