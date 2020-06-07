Пауэлл исключил Россию из списка главных врагов США

Нью-Йорк, 7 июня. Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл исключил Россию из списка главных врагов государства.

Американского политика спросили в эфире CNN, стоит ли расширить формат G7 за счет России. Пауэлл в ответ задался вопросом, почему президент США Дональд Трамп принимает такие решения в одиночку.

«На самом деле они (россияне. - Прим. ФАН) не являются одними из четырех наших врагов», — добавил он.

Он вспомнил слова «одного премьер-министра», который констатировал, что США растеряли всех врагов и «теперь у них проблемы».

«Пентагон определил четырех врагов — Китай, Россию, Иран и Северную Корею. Ни одна из этих стран не нападет на нас (США. - Прим. ФАН) непосредственно сейчас», — отметил экс-госсекретарь.

По его мнению, Вашингтон должен заняться решением проблем в Афганистане и других горячих точках, а не пытаться «выкинуть иммигрантов из страны».

Пауэлл уверен, что Трампа нельзя переизбирать на второй срок, поскольку он «неэффективен и все время лжет».

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее констатировал, что отношения между Вашингтоном и Москвой постоянно ухудшаются. Дипломат заметил, что в период холодной войны противостояние держав было более опасным, чем сейчас, но и куда более предсказуемым. По его словам, проблемы между США и Россией возникают в основном в сфере контроля за вооружением. У дипломата сложилось мнение, что США концептуально не верят в контроль за вооружениями.

Напомним, что формат G8, куда входила Россия, существовал до 2014 года. Затем Запад ввел санкции в отношении РФ из-за воссоединения с Крымом и начала гражданской войны на Украине. Хоть РФ и указывала, что никаких оснований для таких мер нет, G7 до сих пор не вернулась к прежнему формату.