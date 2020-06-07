Сирия, 7 июня. В Алеппо обнаружена мертвой девушка, похищенная две недели назад боевиками «Сирийской национальной армии». ВВС Сирии нанесли ответный удар по позициям запрещенной в РФ террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам». В Хасаке совершил нападение террорист-смертник. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: нанесли авиаудар по позициям террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба.

«Сирийская национальная армия» (СНА): убила курдскую девушку и выбросила ее тело в поле на севере провинции Алеппо.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1): подозревается в организации теракта в Хасаке.

ВС Турции: предотвратили теракт в Ракке и задержали курдского боевика.

Провинция Алеппо

В окрестностях города Азаз фермеры нашли брошенное в поле тело молодой девушки. Убитая была опознана как шестнадцатилетняя Малика Набих Халиль Джумах курдской национальности. Как сообщает агентство North Press, две недели назад она была похищена боевиками подконтрольной «Сирийской национальной армии» «Дивизии Султан Мурад» из дома своих родителей в поселке Дервиш. Согласно информации Центра документации по нарушениям в северной Сирии, Малика стала одной из 6420 жертв похищений и преступлений против гражданских лиц, совершенных протурецкими боевиками в Африне с марта 2018 года. Судьба без вести пропавших 3500 человек остается неизвестной. Среди них сотни похищенных женщин курдской и езидской национальности.

Провинция Идлиб

Согласно информации Al Masdar, сирийская авиация провела операцию на границе с Турцией и нанесла удар по базе исламистских бандгрупп такие как запрещенные в РФ «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана». По сообщениям издания, авиаудары были нанесены в ответ на серию провокаций со стороны террористов в районе предгорий Джебель аз-Завия, на стыке административных границ провинций Идлиб и Хама и в долине Аль-Габ.

Провинция Ракка

Министерство обороны Турции сообщило, что турецкие спецподразделения арестовали боевика «Отрядов народной самообороны», который планировал теракт в зоне операции «Источник мира». Согласно информации, предоставленной ведомством, захват боевика был осуществлен в городе Тель Абъяд, где группировка планировала теракт. При захвате преступник был ранен, в его мотоцикле и рюкзаке были обнаружены самодельные взрывные устройства, уничтоженные турецкими спецгруппами. Напомним, что сутками ранее взрыв заминированного мотоцикла к северу от города Рас аль-Айн убил восемь человек и ранил еще семь, в организации этого подрыва также подозревают курдские бандгруппы.

Провинция Хасака

Согласно информации Agency Shahed, «Демократические силы Сирии» продолжили свою кампанию против террористов ИГИЛ в провинциях Хасака и Дейр-эз-Зор, которая длится уже четыре дня. По данным пресс-центра SDF, за время рейдов удалось обезвредить 8 террористов. Однако на числе нападений заявленные SDF успехи не сказались.

Как передает РИА Новости, в городе Камышлы в зоне контроля «Демократических сил Сирии» совершили нападение террорист-смертник, предположительно принадлежащий к «спящим ячейкам» «Исламского государства». По предварительным данным радио Sham FM, террорист атаковал патрульный автомобиль сил внутренней безопасности SDF «Асайиш», но ему оказали сопротивление. При попытке задержания он взорвал свой пояс смертника. Взрыв ранил несколько мирных жителей.

1 Организация запрещена на территории РФ.