Ремонт дорожного покрытия и улучшение местных магистралей, как правительство Башара Асада развивает транспортную инфраструктуру в провинции Эс-Сувейда? Какими темпами происходит восстановление Сирии? Об этом Федеральному агентству новостей рассказал политолог Антон Бредихин.

Развитие дорог

Сирийские власти проводят работы по восстановлению и развитию дорожной инфраструктуры в провинции Эс-Сувейда. Об этом сообщает информационное агентство SANA.

По имеющейся информации, представители Совета города Эс-Сувейда в сотрудничестве с техническими службами запустили кампанию по восстановлению пострадавших дорог.

Как говорит директор ответственной за ремонтные работы компании Sweida engineer Таер Салех, сирийские власти во главе с Башарам Асадом инициировали крупную кампанию по восстановлению дорожного покрытия в этой провинции. Кроме того, планируются мероприятия по благоустройству, в том числе городских садов.

Обратим внимание, что в провинции Эс-Сувейда сейчас реализуется проект расширения магистрали в горы, призванный улучшить транспортную доступность и снизить число ДТП в этом регионе. Дорога имеет важную логистическую функцию, в том числе для фермерских хозяйств провинции.

По словам председателя Совета муниципалитета Армана Адама Абу, работы ведутся на отрезке дороги длинной около 23 километров. В рамках проекта с каждой стороны проезжая часть будет расширена на 1,5 метра.

Главный редактор журнала «Архонт», политолог Антон Бредихин в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал, какими темпами проходит восстановление инфраструктуры в Сирии.

Восстановление Сирии

Как заметил эксперт, когда провинцию Эс-Сувейда занимали боевики вооруженных группировок, в том числе «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ), происходило планомерное разрушение всей инфраструктуры. После освобождения этих территорий в 2018 году, власти Сирии сразу же приступили к восстановительным работам.

«Боевики разрушали буквально все, что находилось в области их контроля. То же самое касается и дорог. Их не то чтобы не ремонтировали, а целенаправленно разрушали, в том числе с целью создания баррикад. Поэтому сирийским властям предстоит большая работа в вопросе восстановления страны. Нужно инвестировать много средств и [потратить много] времени. Однако власти Дамаска понимают важность улучшения дорожной инфраструктуры, поскольку это послужит развитию экономики. Хоть сейчас им и предстоит фактически пересоздать налаженную когда-то систему, мы видим, что идет работа по связыванию провинций. Работа тут идет не только в столице, но и в провинциях, недавно отбитых у боевиков», — говорит Антон Бредихин.

По словам собеседника ФАН, дорожная инфраструктура важна для развития сирийской экономики. Ведь мы видим, что на подконтрольных официальным властям территориях регулярно ведутся работы по восстановлению и улучшению транспортной системы.

«В Сирии наблюдаются колоссальные темпы восстановления инфраструктуры, причем это касается не только дорог. Мы видим, что и экономика развивается успешно. Более того, благодаря помощи союзников Дамаска, таких как Россия, в ближайшем будущем эти темпы будут еще лучше», — заключил политолог.

1 Организация запрещена на территории РФ.