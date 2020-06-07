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Политолог Бредихин: Асад колоссальными темпами восстанавливает инфраструктуру Сирии

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Политолог Бредихин: Асад колоссальными темпы восстанавливает инфраструктуру Сирии

Ремонт дорожного покрытия и улучшение местных магистралей, как правительство Башара Асада развивает транспортную инфраструктуру в провинции Эс-Сувейда? Какими темпами происходит восстановление Сирии? Об этом Федеральному агентству новостей рассказал политолог Антон Бредихин.

Развитие дорог

Сирийские власти проводят работы по восстановлению и развитию дорожной инфраструктуры в провинции Эс-Сувейда. Об этом сообщает информационное агентство SANA.

По имеющейся информации, представители Совета города Эс-Сувейда в сотрудничестве с техническими службами запустили кампанию по восстановлению пострадавших дорог.

Политолог Бредихин: Асад колоссальными темпы восстанавливает инфраструктуру Сирии

Как говорит директор ответственной за ремонтные работы компании Sweida engineer Таер Салех, сирийские власти во главе с Башарам Асадом инициировали крупную кампанию по восстановлению дорожного покрытия в этой провинции. Кроме того, планируются мероприятия по благоустройству, в том числе городских садов.

Обратим внимание, что в провинции Эс-Сувейда сейчас реализуется проект расширения магистрали в горы, призванный улучшить транспортную доступность и снизить число ДТП в этом регионе. Дорога имеет важную логистическую функцию, в том числе для фермерских хозяйств провинции.

По словам председателя Совета муниципалитета Армана Адама Абу, работы ведутся на отрезке дороги длинной около 23 километров. В рамках проекта с каждой стороны проезжая часть будет расширена на 1,5 метра.

Главный редактор журнала «Архонт», политолог Антон Бредихин в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал, какими темпами проходит восстановление инфраструктуры в Сирии.

Восстановление Сирии

Политолог Бредихин: Асад колоссальными темпы восстанавливает инфраструктуру Сирии

Как заметил эксперт, когда провинцию Эс-Сувейда занимали боевики вооруженных группировок, в том числе «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ), происходило планомерное разрушение всей инфраструктуры. После освобождения этих территорий в 2018 году, власти Сирии сразу же приступили к восстановительным работам.

«Боевики разрушали буквально все, что находилось в области их контроля. То же самое касается и дорог. Их не то чтобы не ремонтировали, а целенаправленно разрушали, в том числе с целью создания баррикад. Поэтому сирийским властям предстоит большая работа в вопросе восстановления страны. Нужно инвестировать много средств и [потратить много] времени.

Однако власти Дамаска понимают важность улучшения дорожной инфраструктуры, поскольку это послужит развитию экономики. Хоть сейчас им и предстоит фактически пересоздать налаженную когда-то систему, мы видим, что идет работа по связыванию провинций. Работа тут идет не только в столице, но и в провинциях, недавно отбитых у боевиков», — говорит Антон Бредихин.

Политолог Бредихин: Асад колоссальными темпы восстанавливает инфраструктуру Сирии

По словам собеседника ФАН, дорожная инфраструктура важна для развития сирийской экономики. Ведь мы видим, что на подконтрольных официальным властям территориях регулярно ведутся работы по восстановлению и улучшению транспортной системы.

«В Сирии наблюдаются колоссальные темпы восстановления инфраструктуры, причем это касается не только дорог. Мы видим, что и экономика развивается успешно. Более того, благодаря помощи союзников Дамаска, таких как Россия, в ближайшем будущем эти темпы будут еще лучше», — заключил политолог.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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