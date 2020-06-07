Трамп поручил вывести нацгвардию из Вашингтона

Вашингтон, 7 июня. Президент США Дональд Трамп поручил вывести из Вашингтона бойцов нацгвардии. Он заявил, что ситуация в столице находится под контролем.

О своем решении Трамп сообщил в Twitter. Он отметил, что правоохранители «отправятся по домам», но при необходимости могут вернуться.

«Прошлой ночью было гораздо меньше протестующих, чем ожидалось!» — добавил американский президент.

Ранее он поблагодарил силовиков и Секретную службу за работу во время протестов в Вашингтоне. Накануне там прошел многотысячный протест против расизма и произвола полицейских.

Поводом для беспорядков стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Один из полицейских повалил мужчину на землю и придавил его шею коленом. Флойд несколько раз жаловался, что не может дышать. Он скончался в реанимации.

После этого инцидента на улицах американских городов появились протестующие с плакатами «Я не могу дышать» и «Жизнь афроамериканцев имеет значение».

Ранее Мария Захарова прокомментировала беспорядки в США, отметив, что американская модель «демократии» доказала свою несостоятельность. Руководство США сеяло хаос в других государствах, а сейчас пожинает плоды в своей стране.