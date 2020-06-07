Бузова получила нагоняй в студии звукозаписи и просьбу петь по нотам

Москва, 7 июня. Певица и звезда проекта «Дом-2» Ольга Бузова в ходе записи очередной песни получила замечание от звукооператора, который попросил ее петь по нотам, а не как придется.

Такую сценку Бузова разыграла для короткого юмористического видео в социальной сети TikTok, чтобы повеселить подписчиков. В начале ролика певица снимает наушники и обращается к сотруднику студии с вопросом: «Ну как?».

«Оль, все хорошо, только давай споем так, как будто ноты существуют», — отвечает ей мужчина.

Получившая нагоняй Бузова судорожно хватается за наушники и пытается вспомнить, что же такое ноты.

Пользователи соцсети оценили юмор артистки, которая даже после волны критики не стесняется шутить на самой собой. Поклонники похвалили чувство юмора и самоиронию Бузовой, которая «сама себя подстебнула».

Бузова однажды призналась, что никогда не училась пению и танцам, в детстве были «другие занятия». Такое заявление она сделала после того, как ее не раз упрекали в исполнении композиций под фонограмму, отсутствии голоса, а также «неумении двигаться».

Недавно певица опубликовала видео в Instagram Stories, в котором рассказала о своем новом клипе на песню «Орбит без сахара». При этом звезда настолько странно вела себя, невнятно говорила и жестикулировала, что подписчики заподозрили ее в алкоголизме.