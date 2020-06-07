На Украине обитателей ветхого жилья переселяют в бараки и туберкулезные диспансеры 

Правительство Украины приняло к рассмотрению законопроект, предусматривающий реализацию экстренного плана расселения жителей аварийных и ветхих домов. Согласно основным пунктам документа, в течение ближайших нескольких лет власти на местах должны обеспечить соответствующую категорию граждан равноценным по площади жильем и снести полуразрушенные постройки, представляющие опасность для их обитателей. Как утверждают авторы идеи, государство располагает необходимыми фондами недвижимости, последующее использование которых «приблизит страну к европейским стандартам». Скептики, основываясь на уже действующих «пилотных программах», полагают, что новая затея обречена на полный провал. В ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

Сама по себе идея расселения ветхого жилья на территории от Закарпатья до контролируемых Киевом районов Донбасса не нова. О необходимости «кардинального улучшения условий проживания граждан» активно заговорили еще в 2018-м году в кабмине тогдашнего украинского премьера Владимира Гройсмана. Правда, на тот момент ни профильное министерство, ни комитеты при Верховной раде так и не смогли определиться с механизмом воплощения в жизнь потенциальной программы.

Свое внимание на проблему нынешние украинские министры обратили после ряда инцидентов в Одессе, Чернигове, Киеве и Львовской области. Согласно официальной информации, распространенной по каналам Госстата Украины, на сегодняшний день до 80% общего жилищного фонда в стране полностью или частично исчерпало свои ресурсы.

«Нет никаких гарантий того, что в ближайшее время опасные для проживания здания не будут складываться как карточные домики, что неизбежно приведет к человеческим жертвам», — говорится в пояснительной записке украинского министерства развития общин и территорий (МРО, бывшее Минрегионразвития).

Справедливости ради следует отметить, что в ряде областей Украины граждан действительно начали переселять из «опасных для проживания зданий». Причем зачастую в не менее опасные.

«Нам с супругой дали комнату в бараке, который раньше принадлежал обанкротившемуся кирпичному заводу, — пожаловался корреспонденту ФАН киевлянин Олег Дорощук, переехавший из «аварийного» столичного общежития в постройку 50-х годов прошлого века на окраине Киева. — Условия здесь мало чем отличаются от тех, в которых мы жили: туалет — на улице, повсюду на стенах — грибок и плесень, а про электропроводку вообще будет отдельный разговор — сгорим все».

Чиновники на местах призывают сограждан в данной ситуации абстрагироваться от ненормативной лексики, без которой не обошлась и жалоба Дорощука.

«Я лично подписала документы на переселение сразу пяти семей в здание бывшего туберкулезного диспансера, — констатировала в комментарии ФАН сотрудница районной администрации небольшого населенного пункта в Черниговской области. — Можно сказать, [власти] их спасли: крыша в их доме вот-вот обвалится, а потом рухнут стены».

На вопрос, как быть с проблемой крыши и стен здания специфического медучреждения, должностное лицо ответила буквально следующее:

«Там опасных больных не было лет 10. Пусть «переселенцы» временно поживут в палатах, а потом предоставим им какие-нибудь квартиры».

Впрочем, «о каких-нибудь квартирах» среднестатистической украинской семье, проживающей в ветхой или аварийной постройке, остается только мечтать.

«Единственное жилье, на которое эти граждане могут рассчитывать в будущем, — заброшенные частные дома в сельской местности, — подчеркивает харьковский общественный активист Юрий Миронов. — Вряд ли здесь стоит рассчитывать на эффективность нового плана МРО в частности и правительства в целом. Выходом из критической ситуации для обитателей «украинских трущоб» могут стать ипотечные кредиты. Правда, абсолютному большинству жителей обнищавшей страны такие кредиты не по карману».

Тем временем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в очередной раз не исключил возможности либерализации системы получения украинскими семьями «качественной и уютной жилплощади». Кого именно коснется такая либерализация, он не уточнил.