Парламент Египта осудил вмешательство Турции в дела Ливии

Каир, 7 июня. Вмешательство Турции во внутренние дела Ливии угрожает арабской национальной безопасности. Об этом заявил председатель парламента Египта Али Абдель Аль.

Он осудил «нападение» турецкой стороны и подчеркнул, что Египет не станет бездействовать и жестко ответит на любую угрозу.

«Египет не допустит угроз своей безопасности и не останется «со связанными руками» при защите Ливии», — подчеркнул он.

Глава парламента напомнил, что египетская армия – одна из сильнейших в мире.

Напомним, что Турция активно поддерживает так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа, которого, как и его организацию, уже не раз уличали в связях с боевиками.

Отражается такая поддержка, например, в массовых поставках современных ударно-тактических БПЛА Bayraktar TB2, применяемых боевиками для совершения атак на позиции Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара.

Как не раз отмечали эксперты, такой ленд-лиз со стороны Турции грозит эскалацией напряженности и нарушает эмбарго ООН на поставки в североафриканскую страну любых типов вооружений, введенное еще в 2011 году.