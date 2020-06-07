Создатель российского препарата от COVID-19 рассказал о его особенностях

Москва, 7 июня. Препарат от коронавируса «Левилимаб» изначально хотели применять при ревматоидном артрите. Об этой и других особенностях лекарства рассказал гендиректор российской биотехнологической компании BIOCAD Дмитрий Морозов.

«Так как в мире есть опыт использования подобного типа препаратов для лечения пациентов с COVID-19, мы его перепозиционировали туда и начали клинические испытания», — объяснил он в разговоре с RT.

По словам Морозова, в пачке находятся два шприца, врачи могут ставить их либо одновременно, либо с задержкой. Затем за пациентом нужно наблюдать в течение десяти дней, после чего его можно выписывать.

Создатель лекарства уточнил, что речь идет о полностью оригинальном препарате, молекулы которого создавала компания. Сначала специалисты хотели вводить его после того, как у заболевшего начнется цитокиновый шторм — системная воспалительная реакция в организме, передает «ФедералПресс». Однако врачи из Центральной клинической больницы Управделами президента придумали свой вариант применения.

«Как только они видят, что у человека есть небольшая одышка или иные признаки заболевания COVID-19, которые могут перерасти в отягчающие состояния, они его начинают применять на опережение», — объяснил Морозов.

Как сообщили специалисты американского университета Джонса Хопкинса, общее число выявленных случаев коронавируса в мире достигло отметки в 6,9 миллиона. При этом более 400 тысяч человек скончались от COVID-19.

В России, по последним данным, зафиксировано около 467 тысяч случаев коронавируса, в том числе более пяти тысяч летальных. При этом 226 тысяч пациентов выздоровели.

Ранее британские ученые опровергли эффективность гидроксихлорохина при лечении COVID-19. Оказалось, что этот противомалярийный препарат не способен побороть заболевание.