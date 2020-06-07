Захарова заявила, что РФ и Китай обсуждали методы давления США еще год назад

Москва, 7 июня. РФ и Китай обсуждали причины давления со стороны Запада еще в 2019 году, рассказала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По словам высокопоставленного дипломата, Москва предвидела негативную риторику США.

«У нас с китайскими коллегами конструктивный диалог. И мы обсуждали это примерно год назад», — сказала Захарова, ее слова передает «Россия 1».

Российские и китайские дипломаты обсудили русофобию, информационные вбросы против РФ, травлю журналистов. Захарова добавила, что стороны также обговорили методы противостояния давлению Запада.

Напомним, что отношения США и Китая обострились в связи с разработкой в Пекине закона о защите нацбезопасности Гонконга. Вашингтон настаивает, что документ ликвидирует его автономию.

Президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю очередными санкциями. Однако в Пекине назвали этот вопрос внутренним делом страны и призвали американских властей не вмешиваться.

Политолог Константин Блохин считает, что обвинения в адрес других стран со стороны США являются лишь попыткой переключить внимание простых граждан с внутренних проблем на «внешнего врага». В связи с невозможностью контролировать ситуацию с беспорядками в Вашингтоне усиливают негативную риторику.

По последним данным, только 17% американцев одобряют действия своего правительства. Это рекордно низкий показатель за последние 70 лет.