Карантинная закупка в Дорогомилово (ЗАО Москвы). ФАН-ТВ

В ежедневном шоу «Карантинная закупка» корреспонденты ФАН проверяют полки магазинов, чтобы узнать, где спекулируют на эпидемии.

Мы в Дорогомилово, на западе столицы. Этот район пронизан духом ратной истории нашей страны. Сталинская застройка и современная инфраструктура делают его одним из самых престижных уголков Москвы. Прогуляемся по продуктовым магазинам и пообщаемся с местными жителями.

Если и вы хотите узнать, каких товаров недостаточно или в избытке именно в вашем районе, принимайте участие в опросе ФАН: