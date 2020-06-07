Томенко отменил жесткий карантин на Алтае

Барнаул, 7 июня. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко смягчил ограничительные меры по коронавирусу в регионе.

Жителям Алтая разрешили выход на улицу и занятия спортом на свежем воздухе. Открываются санатории, имеющие лицензию на оказание оздоровительных услуг.

В торговых залах площадью до 400 кв. м разрешена реализация непродовольственных товаров. Снова заработают парикмахерские и салоны красоты.

Открытые зоопарки могут принимать посетителей при соблюдении социальной дистанции. В больницах и поликлиниках будут принимать пациентов для выдачи справок в оздоровительные санатории и детские лагеря.

Бронирование мест в отелях и турбазах Алтайского края приостановлено до 22 июня. Жители обязаны использовать маски и перчатки.

Собственники и жилищные кооперативы обязаны проводить дезинфекцию в многоквартирных домах. Это касается мест общего пользования — лифты, лестницы.

Томенко также распорядился, чтобы транспортные компании проводили обработку салонов автобусов, автомобилей.

Напомним, что в регионах России власти постепенно снимают ограничения. Это решение зависит от стабильности эпидемиологической ситуации.