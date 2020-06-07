Рэпер Niletto записал видеопризыв голосовать за поправки к конституции

Москва, 7 июня. Российский рэпер Niletto (Данил Прытков) призвал своих подписчиков голосовать за поправки к конституции, «чтобы геи не усыновляли наших детей». Пост появился в Instagram музыканта.

«Любишь родину — голосуй за поправки», — сказал музыкант.

Напомним, одна из поправок к конституции защищает традиционный институт брака, поддерживает отцовство и материнство. При этом государство обязуется брать на себя ответственность по воспитанию детей, оказавшихся без попечения родителей.

Ранее председатель Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что поправки к Конституции РФ, затрагивающие вопросы семьи, брака и детства, означают призыв к действию для регионов и способствуют тому, чтобы эта тема стала в основе государственной политики.

Общероссийское голосование по поправкам к конституции будет проходить с 25 июня по 1 июля.