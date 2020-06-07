Политолог после погромов в США призвал жестко пресекать любые незаконные акции в РФ

Москва, 7 июня. Пандемия коронавируса сделала вопрос ужесточения наказания за организацию незаконных акций особенно актуальным. Об этом заявил политолог Антон Бредихин.

Эксперт обратил внимание на то, что волна массовых беспорядков уже перебросилась из США за океан, в Европу. Бредихин не исключил, что она может добраться и до России, где либералам важен любой повод, чтобы вывести людей на улицы.

Политолог считает, что организаторы незаконных акций могут активизироваться в преддверии голосования по поправкам в Конституцию. Чтобы не допустить беспорядков и распространения вируса, Бредихин призвал внести коррективы в законодательство.

«Закон должен жестко пресекать любые несогласованные акции протеста», – цитирует эксперта «ПолитРоссия».

Эксперт уверен, что ограничиваться административными мерами нельзя, требуется уголовное наказание для тех, чьи действия оборачиваются погромами. Оно должно быть жестким, но справедливым, подчеркнул он.

Ранее с аналогичным предложением выступил в интервью Федеральному агентству новостей член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ и заслуженный юрист России Иван Соловьев. Он считает, что ситуация с коронавирусом и смертью афроамериканца Джорджа Флойда в США может стать предлогом для новых незаконных акций по всему миру.