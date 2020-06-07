Таксист отобрал оружие у угрожавших ему пьяных бойцов ВСУ в Донбассе

Луганск, 7 июня. Таксист отобрал у угрожавших ему бойцов Вооруженных сил Украины автомат и выгнал их из машины. О случившемся в Донбассе инциденте рассказал официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

По его словам, инцидент произошел в пятницу вечером. Двое солдат 30-й бригады украинской армии в состоянии алкогольного опьянения возвращались из Попасной, где «праздно проводили время по своему усмотрению». Чтобы добраться в пункт размещения своего подразделения, военные вызвали такси.

Однако платить водителю они отказались и стали угрожать ему оружием.

«Водитель такси, оценив состояние «воинов света», отобрал автомат и выгнал их из машины. После чего отправился в военную комендатуру, где сдал автомат и написал заявление о случившемся», — добавил Осадчий.

Представитель НМ ЛНР уточнил, что командир бригады, полковник Иван Гараз не стал сообщать о произошедшем инциденте вышестоящему командованию.

Накануне стало известно о другом случае в украинской армии. После ДТП с участием пьяных бойцов представители военной службы правопорядка (ВСП) решили провести внезапную проверку. В 24-й бригаде ВСУ они обнаружили 18 нетрезвых солдат, алкоголь которым поставили американские волонтеры.