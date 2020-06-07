Полеты за границу могут возобновить в июле. События дня. ФАН-ТВ

Росавиация в ближайшее время планирует направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж с 15 июля. Об этом пишет ТАСС. Предполагается, что список стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, ведомства определят совместно. По сообщению источника, для бизнес-авиации планируется открыть полеты «почти во все страны». Отмечается также, что совещание было инициировано в связи с поручением председателем правительства России Михаила Мишустина «по вопросам восстановления авиасообщения с иностранными государствами и формированию сценария развития отрасли, а также о мерах поддержки авиакомпаний исходя из каждого предлагаемого сценария». В совещании приняли участие представители крупнейших авиакомпаний. Напомним, Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Соответствующее решение ранее принял кабмин. Исключение составляют полеты, связанные с вывозом российских граждан на территорию РФ из иностранных государств.

Ликвидация разлива топлива в Норильске

Для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Норильске созданы все условия. Об этом сообщил первый замминистра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий Александр Чуприян. По его словам, за прошедшие сутки сбор водно-нефтяной смеси увеличился до 853 кубических метров, что составляет общее количество, собранное за все предыдущие дни работы.

«Две тысячи квадратных метров обработаны для нейтрализации сорбентом. Израсходовано 1 800 кг сорбента, в запасе находится более 12 тонн. Береговая линия с учетом всех карманов, ручейков, тот кто вчера летал вы видели, что русла руслами, а еще различных пятен, от него ответвлений много. Так вот нами уже обработано более 20 км», — отметил Чуприян.

Также, он отметил, что решение о принятии от других стран помощи в ликвидации последствий разлива топлива в Норильске должно принимать руководство России. И, по его словам, МЧС оперативно справляется с задачей. Напомним, ранее о готовности помочь России заявили власти США. Чуприян добавил, что в работе задействованы 500 специалистов и 200 единиц техники, а количество резервных емкостей увеличено с 8 до 13,5 тысяч.