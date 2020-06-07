Захарова объяснила причину массовых беспорядков в США

Москва, 7 июня. Охваченные беспорядками США столкнулись с последствиями тех же тезисов, что продвигали по всему миру, включая возможность дестабилизации обстановки в других странах. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Они получают ровно то, что они посеяли. Посеяв хаос, они получили хаос у себя», — так она объяснила причину протестов в Штатах.

Захарова подчеркнула, что пандемия выявила ряд системных проблем внутренней западной повестки: это и здравоохранение, и отсутствие единства, и социокультурные проблемы. Масштаб такого «бедствия», считает дипломат, скрыть уже невозможно, но Вашингтон все равно постарается переключить внимание международного сообщества.

«О каком экспорте американской модели на сегодняшний день может идти речь хоть куда-нибудь? Они приступили, мне кажется, к «плану Б» — это экспорт проблем», — констатировала Захарова.

Массовые беспорядки, погромы и мародерство в городах США продолжаются уже нескольких дней. Причиной стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда при жестком задержании полицией в Миннеаполисе. В этом городе в связи с протестами был объявлен режим ЧС.

На фоне погромов появились слухи о том, что президента США Дональда Трампа пришлось прятать от манифестантов в бункер под Белым домом. Позже политик опроверг эту новость и обвинил губернаторов в нерешительности, пригрозив использовать для наведения порядка войска.