У главного раввина России обнаружили COVID-19

Москва, 7 июня. У главного раввина России Берла Лазара диагностировали COVID-19. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Федерации еврейских общин России.

Как уточнили в ФЕОР, сейчас Лазар находится под наблюдением врачей, состояние здоровья 56-летнего раввина не вызывает «особых опасений».

В России с начала эпидемии было выявлено 467 673 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 226 731 человек выздоровел, 5859 пациентов скончались. По оценке специалистов, постепенно эпидемиологическая ситуация в стране улучшается.

В ряде регионов начинается постепенная отмена ограничительных мер, которые были направлены главным образом для того, чтобы затормозить взрывное распространение вируса и избежать сценария США, Италии или Испании, ставших лидерами по числу заболевших и жертв COVID-19.

Врачи не исключают, что осенью может быть вторая волна заболевания, однако она должна пройти легче, чем первая. По мнению замдиректора НИИ им. Н. В. Склифосовского Константина Попугаева, опасность заражение будет сохраняться до тех пор, пока не будет разработана вакцина, которая позволит создать надежный популяционный иммунитет. Ранее в центре Гамалеи сообщили, что вакцина может быть готова уже к сентябрю.