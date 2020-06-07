Лишившаяся заработка Загитова вернулась в большой спорт

Москва, 7 июня. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова вернулась в большой спорт. На ее решение повлияла эпидемия коронавируса.

В начале июня фигуристка приступила к тренировкам на подмосковной базе в Новогорске. Она снова вошла в сборную России по фигурному катанию.

По данным СМИ, Загитова потеряла почти 50 тысяч долларов из-за отмененных выступлений. Спортсменка, как и другие ее коллеги, участвовавшие в ледовых шоу, лишилась заработка.

Чтобы стабилизировать финансовое положение, Загитова вернулась в команду. Пока она находится под присмотром тренеров Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова. А ее наставница Этери Тутберидзе находится в самоизоляции после возвращения из США.

Напомним, что в 2018 году Загитова завоевала олимпийское золото. В августе 2019 года она заявила, что хочет сделать паузу в карьере. Фигуристка объяснила, что в свои 17 лет уже многого добилась и хочет немного отдохнуть.

Однако ее тренер Тутберидзе, не делавшая ставку только на Загитову, подготовила новое поколение чемпионок. Уже в строю Алина Щербакова, Александра Трусова и Анна Косторная.

Загитова должна признать, что фигурное катание в России с каждым годом молодеет и что у нее появились серьезные конкурентки.