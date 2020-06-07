Хиромант объяснил, кау узнать характер человека по его ладони

Москва, 7 июня. Хиромант Иван Громов уверен, что любого человека можно «прочесть» по его ладони. Линии рук расскажут о характере и отношении к другим людям.

У волевых людей, как правило, ногтевая фаланга пальца развита больше остальных. А если она короткая и тонкая, то у такого человека слабый характер.

По словам Громова, длинные тонкие пальцы свидетельствуют о вдумчивости. А обладатели коротких пальцев зачастую поверхностны и вспыльчивы.

Хиромант добавил, что за карьеру отвечает «линия судьбы». Если она неровная, то показывает моменты в жизни, когда человек может сменить род деятельности, передает «Пятый канал».

Узнать о том, можете ли вы построить успешный бизнес можно, взглянув на «линию Меркурия». На пересечении с «линией судьбы» есть точка, когда у человека есть возможность начать свое дело.

Опытные хироманты могут найти на ладони человека информацию о том, «любят» ли его деньги. Об этом говорит так называемый «денежный треугольник» — пересечение нескольких линий.

А на ребре ладони под мизинцем по числу линий можно посчитать количество браков, отметил Громов.