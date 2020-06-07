Депутат Госдумы Водолацкий считает очевидным, что Скрипалей уже нет в живых

Скрипали сыграли свою роль в разыгранной ЦРУ и MI6 спецоперации, Западу не нужны свидетели. Об этом Федеральному агентству новостей заявил первый замглавы комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Перевезены в Новую Зеландию

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия якобы переехали жить в Новую Зеландию. Об этом сообщает британская газета Sunday Times, ссылаясь на источник в правительстве Великобритании.

Сообщается, что до переезда Скрипали более года прожили в конспиративной квартире британской секретной службы MI6. Один из источников издания утверждает, что бывший офицер ГРУ и его дочь «получили новые имена и поддержку, чтобы начать новую жизнь».

Племянница Скрипаля Виктория считает, что информация британских СМИ про переезд дяди и сестры — просто отвлекающий маневр.

«Я ничего об этом не знаю, но и не верю в это. Об их участии в программе защиты свидетелей и переезде говорили еще давно. Тогда назывались Новая Зеландия, США и Австралия. Но я считаю, что они по-прежнему в Портон-Дауне (военный технопарк в Великобритании, рядом с городом Солсбери. — Прим. ФАН). Британскому правительству так содержать их дешевле, чем в Новой Зеландии, а у них нет столько денег, чтобы содержать себя там самостоятельно», — сказала родственница Скрипалей.

Ранее британский посол в Москве Дебора Броннерт сообщила, что Скрипали живы. Однако их местонахождение не раскрывается.

Скрипали выполнили свою роль

Как отметил Виктор Водолацкий, уже несколько месяцев ничего не слышно про семью Скрипалей. Все, что было связано с мнимым отравлением, покрыто завесой тайны.

«MI6 нужно было уже дать хоть какую-то информацию, потому что это уже вышло за рамки приличия, если так можно сказать. Теперь вот мы видим версию о том, что британское правительство легализовало их под новыми именами, выдало паспорта и отправило жить в Новую Зеландию. Но ни самого Скрипаля, ни его дочь никто больше не видел и не слышал. Поэтому утверждать, живы они или нет, сегодня очень тяжело», — пояснил Виктор Водолацкий.

Политик обратил внимание, что английская разведка и все западное сообщество использовало Скрипалей в «русофобской войне», что отразилось на российских международных отношениях. Такие свидетели нежелательны и никому не нужны.

«Были потрачены огромные ресурсы и разыгрывалась серьезная политическая карта против России. Можно говорить что угодно, мол, они и в Новой Зеландии, и Австралии или даже в Антарктиде. Но совершенно очевидно, что их уже нет в живых. Это понимает каждый нормальный человек. Они свою роль в той игре, которую разыгрывали MI6 и ЦРУ, сыграли», — заключил Виктор Водолацкий.

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в начале марта 2018 года. Власти Великобритании бездоказательно обвинили РФ в причастности к инциденту, однако Москва неоднократно выступала с предложением провести совместное расследование. Тогдашняя премьер-министр Великобритании Тереза Мэй утверждала, что яд был изготовлен в России, однако в той же лаборатории в Портон-Дауне это опровергли. Россия отвергает все обвинения.