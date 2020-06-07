Иосиф Пригожин предложил Шнурову «провериться в Кащенко вместе»

Москва, 7 июня. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на слова лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, который предложил ему вместе с супругой Валерией «обратиться за медпомощью».

Шнуров ранее назвал Валерию «тетей Лерой» и заявил, что ей вместе с мужем нужна «помощь, может быть, даже медицинская». Так музыкант ответил на слова исполнительницы о том, что он «переобулся и требует помощи шоу-бизнесу».

Пригожина слова Шнурова вывели из себя. Он подчеркнул, что лидер «Ленинграда» ведет себя «как свинья», передает телеканал «360». А Валерия не знает «таких племянников».

«Она не помнит, чтобы Сергей Шнуров был ее родственником, чтобы называть ее тетей», — объяснил продюсер.

Супруг Валерии прокомментировал также слова музыканта о помощи специалистов.

«Мы могли бы сходить вместе с ним в одно медицинское учреждение под названием Кащенко и провериться вместе, убедиться в том, что врачебная помощь нужна все-таки ему», — заключил Пригожин.

Как напоминает «Царьград», конфликт между знаменитостями разразился после слов Пригожина о «бедственном» положении артистов из-за пандемии. Шнуров не поддержал позицию продюсера и предложил «скинуться» ему на еду. Музыкант в написанном им на эту тему стихотворении упомянул и Валерию.

Федеральное агентство новостей и Медиагруппа «Патриот» на этой неделе провели онлайн-эфир на тему «Голодает ли российский шоу-бизнес?», в ходе которого спикеры высказались на тему произошедшего скандала.