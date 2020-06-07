Манукян предупредил, что Facebook ищет новые способы вмешиваться в дела России

Москва, 7 июня. Заявления администрации Facebook о возможном изменении правил, которые касаются сообщений о применении силы властями и проведении выборов, можно расценивать как вмешательство во внутренние дела государств, в которых представлена эта социальная сеть, считает блогер Вадим Манукян.

«Каждое государство имеет право проводить суверенную политику, касающуюся выборов, каких-то мероприятий, связанных с акциями, которые проводятся», — напомнил он.

По словам Манукяна, Facebook такими сообщениями в какой-то мере пытается грозить суверенным странам, мол «если им что-то не понравится в тех мероприятиях, которые будут представлены в соцсетях в других странах, то они будут каким-то образом регулировать эту политику».

«Это абсолютнейшее вмешательство в суверенные дела других государств», — подчеркнул он в комментарии Nation News.

В какой-то мере, как отмечает Манукян, в этом есть сигнал, в том числе и для России, спикеров, которые представлены в Facebook, о том, что их начнут фильтровать, если это будет неугодно политике Facebook.

Напомним, заявление главы Facebook Марка Цукерберга о том, что соцсеть может ввести дополнительные ограничения для публикаций, касающихся проведения выборов и применения силы со стороны властей, появилось 5 июня.

По словам Цукерберга, часть сотрудников корпорации недовольна тем, что Facebook не реагирует на публикацию президентом США Дональдом Трампом сообщений, которые, по их мнению, являются оскорбительными. Беспокойство ученых вызвала позиция соцсети по отношению к высказываниям Дональда Трампа. Речь идет о его словах про то, что когда начинается мародерство, начинается стрельба, которые он сказал в адрес протестов после смерти Джорджа Флойда.

Стоит отметить, что Facebook неоднократно совершал акты самой настоящей политической цензуры. Так, в 2018 году без объяснения причин был заблокирован аккаунт Федерального агентства новостей.