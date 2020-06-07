Телеканал RT подал в суд на Навального, Соболь и Znak.com

Москва, 7 июня. Телеканал RT подал в суд на блогера Алексея Навального, юристку так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) Любовь Соболь и редакцию издания Znak.com. Об этом свидетельствует база данных Арбитражного суда Москвы.

Иск о защите деловой репутации телеканал подал 3 июня. Его оставили без движения из-за того, что в заявлении отсутствовали необходимые данные об ответчиках. Суд предложил истцу устранить недостатки в месячный срок.

Навальный ранее назвал людей, принявших участие в записи ролика телеканала RT про поправки к Конституции РФ, «предателями», «позором страны» и даже «продажными холуями». Материалы главы ФБК распространил в числе других Znak.com — антироссийское, согласно Классификатору СМИ, издание.

Под поток ругани Навального попал президент Лиги здоровья нации, известный кардиохирург Лео Бокерия. Врачи и пациенты выступили в защиту медика, спасшего тысячи жизней.

Кроме того, скандально известный блогер оскорбил ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, который высказался о важности поправок в конституцию. Член Общественной палаты РФ Илья Ремесло обратился в Следственный комитет с требованием проверить высказывания Навального на предмет реабилитации нацизма и привлечь блогера к административной ответственности за оскорбление ветерана.