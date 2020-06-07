Для ликвидации ЧП в Норильске созданы все условия. ФАН-ТВ

Все условия для ликвидации ЧП в Норильске созданы, заявил заместитель министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий России Александр Чуприян. Он отметил, что прошедший день был особенно плодотворным.

«Объем выполненных работ значительно больше чем в предыдущие все дни. Так, 853 метра кубических водной нефтяной смеси собрано только за вчерашние сутки. К примеру, столько же было собрано за все оставшиеся», — подчеркнул первый замглавы МЧС.

Кроме того, уже вывезено на утилизацию 11,5 тысяч кубических метров почвы, загрязненной топливом, а две тысячи квадратных метров обработаны сорбентом, нейтрализующим нефтепродукты.

«Береговая линия, с учетом всех карманов и ручейков нами обработана более чем на 20 километров. Для нас в настоящее время созданы все условия для того, чтобы как можно быстрее и эффективнее ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации», — заверил Александр Чуприян.

Количество резервных емкостей увеличено с 8 до 13,5 тысяч. Сейчас последствия ЧП ликвидируют 500 специалистов и 200 единиц техники. Также сотрудники Роспотребнадзора постоянно проводят пробы грунта. Как заявил Чуприян, с начала ЧС уже сделано 80 подобных исследований: 60 — на воде, 20 — на грунте.

Напомним, авария на Норильской ТЭЦ-3 произошла в пятницу, 29 мая. Общая площадь загрязнения составила около 180 тысяч квадратных метров. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.