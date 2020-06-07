Жена Погребняка выздоровела от коронавируса

Москва, 7 июня. Супруга форварда «Урала» Павла Погребняка Мария сообщила подписчикам, что вылечилась от коронавируса.

Вместе с сыновьями ее выписали из больницы.

«Я вся сияю, меня сняли с мониторинга, я свободна, два отрицательных мазка. Все! Можно идти гулять! А завтра я и пойду гулять, потому что завтра наш день по расписанию», — рассказала счастливая девушка в Stories в своем Instagram.

По случаю выздоровления Погребняк даже пообещала завалить поклонников подарками. Правда, через некоторое время она столкнулась с новой неприятностью.

«Мой (нецензурное слово. — Прим. ФАН) с соцмониторингом продолжается! Вчера меня выписали официально, сняли с учета! А сегодня днем мне приходит СМС — вам необходимо пройти идентификацию. Что? Опять? Вы шутите?» — поделилась она.

Супруга футболиста отметила, что пыталась решить проблему через службу поддержки, но в ответ услышала лишь совет удалить приложение.

«Я: мне же выпишут штрафы? Поддержка: вы можете потом обжаловать [их]. Почему я должна что-то обжаловать? Доказывать свою невиновность? Ну, это, товарищи...

Кто сталкивался? Какие меры предпринимали?» — поинтересовалась Погребняк.

Ранее Мария Погребняк рассказывала, как заболел коронавирусом ее известный супруг.

По словам девушки, никаких симптомов заболевания у него не было. Кроме того, в то время как тест Погребняка на COVID-19 дал положительный результат, у других игроков екатеринбургской команды вирус не выявили. Футболист перенес болезнь в легкой форме.