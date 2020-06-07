Сирия, 7 июня. В Идлибе местные жители продолжили протест против повышения цен на хлеб. 12 бойцов «Лива Фатимиюн» пострадали при атаке неизвестных ВВС на востоке провинции Дейр-эз-Зор. В Хомсе обнаружены двое убитых сирийских военнослужащих. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: лишились двух военнослужащие в Хомсе при нападении неизвестных.

«Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1): подозреваются в нападении на сирийских военнослужащих в Хомс.

«Лива Фатимиюн»: лишилась 12 бойцов в результате авиаудара неизвестных ВВС по базе на востоке Дейр-эз-Зора

Провинция Алеппо

В окрестностях поселка Халса сельскохозяйственный комбайн наехал на мину-ловушку, оставленную в поле. Как сообщает новостное агентство Aleppo AMC, по предварительным данным, взрыв мины повредил только технику, сам водитель остался жив. Предполагается, что взрывное устройство осталось в поле после отступления террористов запрещенной в РФ группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» в феврале этого года.

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщает, что в состав «Ахрар аш-Шаркыя» вошло свыше десятка боевиков «Исламского государства», которые начали сотрудничать с турецкой разведкой. Ссылаясь на анонимный источник SOHR передает, что один из батальонов группировки состоит из 40 боевиков, граждан Ирака, которые тесно сотрудничали с разведкой в период операции «Щит Евфрата», а в настоящее время главная задача их отряда состоит к проведению диверсий, а также в выявлении иностранных боевиков, которые пытаются бежать на территорию Турции или скрыться в Алеппо.

Провинция Хомс

На востоке провинции в пустынной местности были обнаружены тела двух военнослужащих сирийской армии. Согласно данным агентства Step News, на погибших найдены следы огнестрельных ранений. Предполагается, что солдаты могли попасть в засаду, устроенной «спящими ячейками» запрещенного в РФ «Исламского государства», которые активизировались на востоке провинции и участили вылазки к позициям правительственный сил.

Провинция Дейр-эз-Зор

Как передает издание Masar Press Net, несколько самолетов, принадлежность которых не установлена, обстреляли позиции проиранских бойцов «Лива Фатимиюн» и «Лива Зайнабиюн» у города Абу-Кемаль. Предположительным организатором атаки могла выступить армия Израиля, которая проводит систематическую агрессию против шиитских военизированных формирований в Сирии. Однако со стороны Тель-Авива комментариев по поводу нападения на позиции бойцов пока что не поступало. По предварительным данным, предоставленным агентством Baladi News, в результате нападения пострадали 12 человек, а также уничтожено несколько транспортных средств.

Провинция Идлиб

Согласно отчёту Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС), за прошедшие сутки, в рамках работы совместной российско-турецкой комиссии по выявлению фактов нарушения режима прекращения огня, российской стороной были выявлены 4 случая открытия огня, из которых 3 были отмечены в Идлибе и один в Латакии, турецкая сторона отметила только одно нарушения со стороны исламистских бандгрупп.

Согласно информации портала Masar Press Net, в Идлибе в зоне оккупации «Хайят Тахрир аш-Шам» проходит демонстрация. Местные жители осудили повышение цен и вышли на улицу на сидячую забастовку. Напомним, что ранее подконтрольный группировки совету шуры повысил стоимость хлеба почти на четверть и обложили дополнительным налогом пекарни.

1 Организация запрещена на территории РФ.