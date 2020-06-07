Экономист Колташов назвал поправки к конституции курсом на социальное государство

Москва, 7 июня. Поправки к конституции являются гарантом сохранения пенсионной системы РФ, считает экономист Василий Колташов.

Специалист пояснил, что речь идет о дополнении к 75 статье основного закона страны. Согласно этой поправке, система пенсионного обеспечения россиян строится на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом.

«Такой принцип не ставит пенсионеров под удар, например, девальваций, биржевых падений, коллапса компаний, в бумаги которых могли бы вкладываться пенсионные накопления», – пояснил Колташов в комментарии изданию «ПолитЭксперт».

Он также обратил внимание, что поправки к конституции ставят на первое место систему солидарности поколений, благодаря этому каждый гражданин получает поддержку в старости.

«Настоящее и будущее пенсионной системы РФ должны строиться именно на принципе солидарности поколений, который доказал свою эффективность, надежность и правильность», — заключил он.

По мнению Колташова, поправки к конституции демонстрируют курс на социальное государство, а это главное, чего хочет российское общество, не считая экономического развития и роста достатка.

«В сфере социальной политики люди хотят не либеральных атак на права, а социального государства. Это одна из главных причин, почему человек поддерживает такую систему», — добавил он.

Колташов пояснил, что государство можно считать бесполезным, если оно только собирает налоги и не дает населению никаких гарантий.

«Если же есть ориентация на интересы населения и решение проблем общества, то граждане будут солидарны с такой страной», — подчеркнул он.

По словам эксперта, в этом заключается социальная основа патриотизма.

«Формирование определенной общности достигается через социальную политику. Антисоциальное государство не может рассчитывать ни на какой патриотизм», — резюмировал он.

Напомним, всероссийское голосование по поправкам к конституции пройдет в период с 25 июня по 1 июля.



