«Конституционный референдум» КПРФ станет попыткой выбиться за пределы электорального ядра​​​​​​​

В преддверии всенародного голосования по поправкам в конституцию коммунисты задумали новую провокацию с целью политического пиара. В частности, руководство КПРФ сообщило о намерении провести «народный референдум» по своим идеям в рамках реформирования основного закона.

Сама процедура голосования по «коммунистическим поправкам» не имеет юридического значения и нацелена на привлечение внимания к партийной деятельности КПРФ. Учитывая, что в недалеком будущем в России состоятся выборы в Госдуму, а инициативы коммунистов не дают ощутимого результата, становится очевидно, что коммунисты могут попытаться выбиться за пределы электорального ядра.

Что задумало руководство КПРФ?

В четверг, 4 июня, на заседании президиума ЦК КПРФ коммунисты заявили о намерении провести собственный «народный референдум», на который будут вынесены 15 предложений по изменениям в конституции. Начать «альтернативное» голосование компартия хочет после того, как будут отменены ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции.

«1 июля — это признание того факта, что конституция в том виде, в котором она существует, не годится. Но реформирование носит не фундаментальный, а косметический характер. Новая версия конституции не решает тех проблем, ради которых затевалась реформа. Мы видим свою задачу в том, чтобы выйти на полноценную реформу», — прокомментировал планы коммунистов депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

Какой-либо предметной информации о задуманном КПРФ «плебисците» пока нет, однако известно, что для его реализации будет задействовано подобие «электронного голосования». Кроме того, коммунисты в рамках голосования планируют зазывать своих сторонников в офисы партии.

Сама инициатива по проведению голосования связана с несогласием руководства компартии с предложенными в настоящий момент поправками.

Коммунисты используют федеральную повестку, чтобы заявить о себе

Последние события из жизни КПРФ показали, что партия столкнулась с сильным ударом по репутации. Оппозиционные «игроки», собравшиеся привлекать внимание граждан к правильной, по их мнению, «конституционной реформе», выводили людей на несанкционированные митинги во время пандемии, распространяли фейки о последствиях распространения COVID-19 и провоцировали панические настроения в обществе.

Теперь же, когда Россия прошла пик эпидемии, а ажиотаж вокруг коронавируса сбавил обороты, коммунисты выбрали другую, наиболее удобную и критикуемую либералами тему — конституционную реформу. Интересно, что до недавних пор КПРФ держалась от голосования поправок «в стороне»: еще в марте члены компартии тактично отказались от участия во втором чтении законопроекта о поправках в конституцию, тогда как в первом чтении проект закона поддержали.

Резкая смена риторики в отношении конституционной реформы говорит о том, что политика коммунистов меняется вместе с федеральной повесткой. Иными словами, если раньше члены КПРФ критиковали антикризисные меры правительства во время пандемии, рекламируя «позаимствованную» у Навального популистскую программу, то теперь они присоединились к либеральной кампании против поправок в основной закон.

«Коммунистический референдум» как инструмент повышения рейтинга

Выборы в Госдуму состоятся в сентябре 2021 года. В экспертном сообществе сходятся во мнении, что именно это событие, имеющее важное значение для политического будущего страны, выступает в качестве катализатора для инициатив КПРФ. Данный «референдум» нужен компартии для того, чтобы привлечь внимание новых потенциальных избирателей.

В частности, по мнению вице-президента РАПК Виталия Сергеева, коммунисты имеют четкое понимание, что их референдум не будет иметь никакого юридического значения. Плебисцит, анонсированный руководством компартии, является элементом политического пиара. Результатом этой кампании должно стать получение коммунистами большего количества мест в нижней палате Федерального собрания.

В то же время коммунисты могли осознать, что радикальная риторика не приносит положительного результата и только отталкивает потенциальных избирателей. Эффективной такую тактику назвать сложно, ведь для того, чтобы привлечь широкие массы к референдуму, необходимо проинформировать своих сторонников задолго до его начала. Учитывая тот факт, что руководство КПРФ озвучило свои планы по «конституционному плебисциту» недавно, а реальное голосование начнется уже 25 июня, коммунистам придется приложить колоссальные усилия по рекламе своих сомнительных инициатив.