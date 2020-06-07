ЛНА создает комитет для помощи семьям, пострадавшим от действий боевиков ПНС

Тобрук, 7 июня. Армия Халифы Хафтара приступила к созданию специального комитета для помощи ливийцам, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за бандитов и террористов.

Как рассказал бригадный генерал Халид аль-Махджуб, возглавляющий управление по поддержанию морального духа, Ливийская национальная армия (ЛНА) прилагает все усилия для стабилизации ситуации в стране и помощи населению. ЛНА приступила к созданию комитета, специалисты которого будут собирать информацию о состоянии семей перемещенных ливийцев из западной части страны. По его словам, сотрудники новой организации будут помогать людям, пострадавшим в результате действий незаконных вооруженных формирований, выступающих на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Несмотря на все призывы к перемирию, боевики ПНС под руководством Файеза Сарраджа не прекращают боевые действия. Саррадж отказал ливийцам в гуманитарном перемирии, введенном из-за пандемии нового типа коронавируса, и в перемирии в честь священного месяца Рамадан. Террористы вновь не хотят сложить оружие после принятия Каирской декларации, подписанной ливийской делегацией, президентом Египта и одобренной Россией, Францией, ОАЭ и рядом арабских стран.

Каирская декларация содержит в себе шаги по стабилизации ситуации в Ливии и скорейшему разрешению кризиса. Для этого необходимо ввести перемирие, продолжить переговоры под эгидой ООН и преобразование в экономическом и политическом секторе страны.