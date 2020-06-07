Врач объяснила, как носить маску летом при проблемах с сердцем

Москва, 7 июня. Кардиолог Ольга Молчанова дала советы людям, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой. По словам врача, в жару им тяжелее находиться в маске.

В общественных местах, транспорте и в магазинах маску снимать нельзя. Это требование важно соблюдать, чтобы не заболеть коронавирусом.

Дискомфорт есть, но он минимальный, отметила Молчанова. При неспешной ходьбе дышать тоже не так трудно. Но если человек торопится, то его дыхание может быть затруднено.

Кардиолог посоветовала прислушиваться к собственным ощущениям. Важно, чтобы сердце насыщалось кислородом даже когда вы находитесь в маске. При ухудшении состояния найдите безлюдное место и снимите маску, сказала Молчанова.

«Когда почувствуете, что все пришло в норму, верните маску и продолжайте движение», — порекомендовала специалист, ее слова приводит издание KP.Ru.

Медики называют защитную маску естественным препятствием на пути молекулы коронавируса. Она закрывает органы дыхательной системы, через которые человек чаще всего может заразиться.

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